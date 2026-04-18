Başarılı oyuncu Tuba Ünsal, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Ünsal, son olarak eski eşi Murat Pilevneli ile yaşadığı maddi anlaşmazlıklar gündeme geldi.

Tuba Ünsal, 2010 yılında Murat Pilevneli ile evlendi. Bu evlilikten Sare adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Çiftin birlikteliği uzun sürmedi ve 2012 yılında yollarını ayırdılar.

BORÇLARINI ÖDEMESİNDE YARDIMCI OLDU

Sabah'ın haberine göre, boşanma sürecinde Pilevneli’nin şirketi ciddi mali sıkıntılar yaşıyordu. Ünsal, eski eşine destek olmak amacıyla borç vererek onun ekonomik olarak toparlanmasına yardımcı oldu.

Aradan geçen yıllara rağmen Ünsal’ın verdiği borçların geri ödenmediği iddia edildi. İddiaya göre Pilevneli, Ünsal’ın bulduğu ve şirketine ortak olan bir yatırım firması aracılığıyla borçlarını kapatırken, oyuncuya olan borcunu ödemedi.

DİĞER TÜM BORÇLAR ÖDENDİ İDDİASI

Öte yandan Pilevneli’nin, eski sevgilisi Aslı Pamir’e ve şu anki eşi Senem Hanım’ın ailesine olan borçlarını ödediği öne sürüldü. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Ünsal’ın eski eşine ulaşmaya çalıştığı ancak engellendiği iddia edildi.