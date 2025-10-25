Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, göreve başlamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı halka açtı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Erhürman, seçimde rakibine tarihi fark atarak 9. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamıştı.

Erhürman, yaptığı açıklamada sarayın yalnızca bir idari merkez olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu bina halkın evidir. Cumhurbaşkanlığı, halktan kopuk bir yer olmayacak. Vatandaşlarımız burada kendini evinde gibi hissetmeli.”

Resmî açıklamaya göre, sarayın bahçesi ve bazı bölümleri ziyaretlere açılırken, sosyal ve kültürel etkinlikler için de kullanılabilecek. Hafta sonu halkın ziyaretine açılan saray, yoğun ilgi gördü; vatandaşlar rehber eşliğinde geziler yaptı ve bahçede fotoğraf çektirdi.