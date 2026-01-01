Polisten yapılan yazılı açıklamada, kendini peygamber ilan eden ve Ganalılardan topladığı paralarla 'Nuh'un gemisinin' 10 ayrı replikasını yapan Ebu Nuh tutuklandı.

25 Aralık günü dünyanın sona ereceğine dair kehaneti sebebiyle yüzlerce kişinin bu gemilere akın etmesine sebep olan sözde peygamber, daha sonra da "dünyanın sonunu getirecek büyük tufanın tanrı tarafından gelecek yıla ertelendiğini" öne sürdü.

Bunun üzerine topladığı paralarla aldığı Mercedes marka araçla görüntülenen Ebu Nuh, büyük tufandan kaçmak için gemilerine gelen müritlerinin öfkesini topladı.

Polis Genel Müfettişliğine bağlı özel siber inceleme ekibi tarafından dün gözaltına alındığı belirtildi. Ebu Nuh, şimdi de tutuklandı.

KARIŞIKLIK YARATTI

Gözaltı işleminin, özellikle 31 Aralık gecesi düzenlenen dini etkinlikler öncesinde çevrim içi faaliyetlerin izlenmesi; korku ve paniğe yol açabilecek ya da kamu düzenini bozabilecek paylaşımların önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, asıl ismi 'Eshun' olan Ebu Nuh'un soruşturmaya yardımcı olmak amacıyla gözaltında tutulduğu, şu ana kadar kendisine yöneltilen resmi bir suçlama bulunmadığı; mahkeme tarihi veya kefalet koşullarının da açıklanmadığı kaydedildi.

“Ebu Nuh” adıyla tanınan Eshun, sosyal medya paylaşımlarında rüyasında 25 Aralık’ta büyük bir tufan yaşanacağına dair mesaj aldığını öne sürmüş, bu iddia ülkede geniş yankı uyandırmıştı.

Paylaşımlar, güvenlik birimlerinin kamu düzenini tehdit edebilecek açıklamalara karşı yaptığı uyarıların ardından tartışma konusu olmuştu.