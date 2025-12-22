'O Şimdi Asker' şarkısıyla ünlenen Tuğba Ekinci, sivri dilli açıklamaları ve enteresan paylaşımlarıyla gündemde kalan isimlerden biri....

"Yok artık bu kadar da değil" dedirten açıklamalarda bulunan ve eleştirilerin odağı haline gelen Ekinci, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Yıllar sonra yeniden aşık olan Tuğba Ekinci, sevgilisi ile dudak dudağa verdiği pozu sosyal medya paylaştı.

"ALDATMAK ERKEĞİN ELİNİN KİRİDİR

Tuğba Ekinci'nin "Aldatmak erkeğin elinin kiridir", "Dayak yemek istemeyen kadın dayak yemez", "Erkek iki üç senede bir kadın değiştirecek belki ne var bunda?", "Türk erkekleri bıktı kadınlardan, nefret ettiler. Yazan kadından nefret ediyorlar", "Erkeklerin merakı bitti. Kadınlarımız hala aç" gibi, sosyal medyada günlerce yankısı süren, tepki çeken çıkışları olmuştu.