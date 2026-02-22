Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Tuğba Özay'ın yeni gönderisiyle dikkat çekti.

Gökyüzünü göstererek uçakların kimyasal püskürtme yaptığı iddiasını dile getiren Özay'ın sözleri kısa sürede gündem oldu.

'PÜSKÜRTMEYE MARUZ KALIYORUZ'

Özay, paylaşımında, "Uçaklar sorti atarak spreyleme yapıyor. Bu bulut falan değil. Kimyasal püskürtmeye maruz kaldığımızı biliyoruz. Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o" ifadelerini kullandı.

ÇEVRE BAKANINA SESLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da seslenen Tuğba Özay, "Böyle bir şey olabilir mi her taraf spreylenmiş durumda. Vatandaş bile diyor ki uçaklar spreyleme yapıyor bu izler oluyor bu bulut filan değil. Artık açıklama istiyoruz. Ben babacağımı nefes alamadığı için kaybettim annem de bugün burada fenalaştı" dedi.

Özay açıklamasının devamında ise, "Biliyoruz ki bu küreselcilerin şeytani planlarından biri" sözleriyle iddiasını sürdürdü.

Paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.