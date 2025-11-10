Ferdi Tayfur'un vefatının ardından aile üyeleri vasiyet ve miras için günlerce kavgaya tutuşmuştu.

Sanatçının servetinin 3 milyar TL'lik olduğu yönündeydi. Ancak Müge Dağıstanlı'ya konuşan Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç Ferdi Tayfur'un mirasının 3 milyar değil 6 milyar TL olduğunu söyledi.

(Tayfur'un 87 daire, arsalar ve Marmaris'te bir adası vardı. Ayrıca 1000'in üzerinde şarkısından gelen yıllık telif bedeli de 45 milyon TL'ye yakın olduğu biliniyordu.)

Dağıstanlı'nın aktardıklarına göre; Ferdi Tayfur İstanbul-Fatih ve Marmaris'te 2 gayrimenkulünü Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Bolu'da 4 gayrimenkulünü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Yalova'daki 8 villasını LÖSEV'e bıraktı. En büyük payı 3 çocuğu ve 7 yeğeni arasında paylaştırdı. Kızı Tuğçe ve oğlu Timur'u ise mirastan men etti. Ferdi Tayfur'un 1974'te evlendiği Zeliha Turanbayburt da mirastan pay aldı.

"MİRASIN PEŞİNE BİZDEN ÇOK DÜŞMÜŞ GİBİSİN"

Ferdi Tayfur'ın avukatı tarafından açıklanan mirası gündeme bomba gibi düşmüşken, usta sanatçının kızı Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı:

"Avukat istediğin olmadı diye şimdi yalan beyanlarla insanlara algı operasyonu mu yapıyorsun? Bizden çok sen düşmüş gibisin babamın mirasının peşine bir de yalan konuşarak! Bize de söylesene ya hangi 6 milyar! Zeliha Hanım'ın nerdeee mirası kalmış?? Hangi evi annemden geri alıcaklarmış? Benim annemin oturduğu evin arsası babamın ofis olarak kullandığı yerin arsasıyla takas edildi!"

"İHTARLAR GELİYOR"

"Babamın ofis arsası annemindi. Babam o arsa karşılığında anneme oturduğu yerin arsasını verdi. Kimse bedava bir şey vermedi yani! Avukat kendine git başka gündem olacak kişiler bul ahhh pardon bulamazsın çünkü sen aslında 10 yılda Kıbrıs'ta avukatlığı bitirmiş Adana barosunda birçok kez şikayet edilmiş insanları mağdur etmiş bir avukatsın! Bu saatten sonra seyredin bakalım ihtarlar geliyor."