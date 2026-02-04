İlk evliliğini 2009'da Tolga Ertuğrul'la, ikincisini 2012'de Taner Şafak ile yapan Tuğçe Tayfur 2023'te Muhammed Aydın ile evlendi.

Aydın ile evliliğinden Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kızı olan Tuğçe Tayfur'un boşanma davası açtığı iddia edildi.

İhanet gerekçesiyle boşanma davası açtığı öne sürülen Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın'ın başka kadınlarla yazışmalarını ve birlikte çekilen fotoğraflarını da mahkemeye sunduğu belirtildi.

MUAMMET AYDIN: DAVAYI BEN AÇTIM

Çıkan haberlerin ardından Muammet Aydın da sosyal medya üzerinden peş peşe açıklama yaptı.

İlk paylaşımında Tuğçe Tayfur ile evlendiği günden beri dış etkenlere karşı neler çektiğini söyleyen Aydın, "Burada eşini kötüleyecek biri değilim. Ama davayı açan taraf benim. Hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.

İkincisinde de "Tuğçe Hanım çok dürüst, çok merhametli, çok namuslu, çok mülayim bir insandır" diyen Muammet Aydın sözlerine, "Biz yapamadık, devam edemedik. Kendisi evlatlarımın annesi ve vakti zamanında aşık olduğum tek kadındır. Sorun onda değil, sorun biz yanlış zamanlarda tanışmış insanlarız. Çok şey yaşandı, çok acı çekildi" diye devam etti.

Son olarak da kızlarına seslendi: "Can parçalarım, can kızlarım ben annenizi aldatmadım. Büyüdüğünüzde zaten bileceksiniz de yine de babanız açıklama yapmışsın olsun."