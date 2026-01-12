Olay, dün saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir binanın üst katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Yıldız, yanında bulunan tabancayla eşine ateş açtı. Göğsünden ve karnından vurulan Tuğçe Yıldız ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan ve bir çocuk annesi olan Tuğçe Yıldız’ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olay sonrası polis merkezine giderek teslim olan Ahmet Yıldız’ın ifadesinde, eşini kendisini aldattığını öne sürerek vurduğunu söylediği belirtildi. Şüphelinin saldırıdan önce yaptığı sosyal medya paylaşımı da soruşturma dosyasına girdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

