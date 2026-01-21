Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA hakkındaki demeçleri nedeniyle açılan tazminat davasında, Kılıçdaroğlu faizi ile birlikte 70 bin lira tazminata mahkum olmuştu. Bu dava ile ilgili 58 bin liralık ödeme yapıldığı ve kalan 12 bin lira için Kılıçdaroğlu’na ait gayrimenkullere haciz getirilmek istendiği öğrenildi.

12 BİN LİRA EKSİK KALDI

Tazminat davasında, yerel mahkeme 30 bin TL tazminata hükmetmiş, Kılıçdaroğlu kararı istinafa taşımıştı. Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun, muhtemel faiz de hesaplanarak 58 bin TL yatırdığı belirtildi. İstinafın itirazı reddetmesinin ardından faizle birlikte toplam tutarın 70 bin TL'yi geçtiği, yaklaşık 12 bin TL eksik kaldığı gerekçesiyle TÜGVA haciz talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, kendilerine bir tebligat yapılmadan işlemlerin başlatıldığını, ancak gerekli itirazların yapıldığını kaydetti.