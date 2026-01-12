TÜGVA liselere yönelik futbol turnuvası için düzenlediği “Gençlig 2026” lansman programı dikkat çekici isimleri bir araya getirdi. Lansmana Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella katıldı. GİYDİĞİ FORMA DİKKAT ÇEKTİ Program kapsamında düzenlenen basın toplantısında turnuvaya ilişkin değerlendirmeler yapılırken, toplantının ardından paylaşılan görüntüler farklı bir detayı gündeme taşıdı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, formanın vücuda oldukça dar ve kısa göründüğüne yönelik yorumlar yaptı. Sosyal medya paylaşımlarında kıyafet tercihi üzerinden yapılan esprili ve eleştirel değerlendirmeler kısa sürede geniş etkileşim aldı. Lansman, turnuvaya dair verilen mesajların yanı sıra sosyal medyada oluşan bu gündemle de dikkat çekti.

