Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 41,55 arttı, aylık yüzde 3,45 azaldı.

Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,45 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,83 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,55 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,68 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 147,08 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 131,48 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.