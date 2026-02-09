Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları, ülke genelindeki nüfus artışına rağmen köylerde yaşanan sert düşüşü gözler önüne serdi. Türkiye nüfusu 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükselirken, bazı köy ve mahallelerde nüfusun tek haneye kadar gerilediği belirlendi.
Açıklanan verilere göre Türkiye nüfusu bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi arttı. Yıllık nüfus artış hızı binde 3,4’ten binde 5’e yükselirken, toplam nüfusun yüzde 50,02’sini erkekler, yüzde 49,98’ini kadınlar oluşturdu. Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus ise 1 milyon 519 bin 515 kişi olarak kaydedildi.
ÜÇ KÖYDE SADECE BİR KİŞİ YAŞIYOR
Genel nüfus artışına karşın köylerdeki tablo dikkat çekici oldu. TÜİK verileri, bazı köylerde nüfusun 10 kişinin altına düştüğünü, üç köyde ise yalnızca bir kişinin yaşadığını ortaya koydu. Bu köyler Bitlis Merkez’e bağlı Kayalıbağ, Siirt Kurtalan’daki Çattepe ve Iğdır Aralık’taki Tarlabaşı olarak sıralandı.
Türkiye’nin en az nüfusa sahip köyleri listesinde Bingöl, Hakkari, Kütahya, Şırnak ve Erzincan’dan köyler de yer aldı. İşte o köyler...
Tarlabaşı Köyü (Iğdır/Aralık): 1 kişi
Kayalıbağ Köyü (Bitlis/Merkez): 1 kişi
Çattepe Köyü (Siirt/Kurtalan): 1 kişi
Akımlı Köyü (Bingöl/Yedisu): 2 kişi
Dilekli Köyü (Hakkari/Yüksekova): 3 kişi
Maltepe Köyü (Bingöl/Adaklı): 3 kişi
Kalfalar Köyü (Kütahya/Emet): 3 kişi
Kemerli Köyü (Şırnak/Merkez): 4 kişi
Cevizdüzü Köyü (Şırnak/Merkez): 5 kişi
Topalhasan Köyü (Erzincan/Tercan): 6 kişi
Öte yandan Türkiye genelinde ortalama köy nüfusu 234 kişi olarak hesaplandı. En kalabalık köy ise Adıyaman Merkez’e bağlı İpekli Köyü oldu. TÜİK verilerine göre İpekli Köyü’nün nüfusu 6 bin 681 kişiye ulaştı.