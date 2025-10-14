Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,80 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,90 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,83 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,98 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,28 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,25 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,96 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 5,10 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,38 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,42 artış gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK DĞEİŞİM KAYISI KİRAZDA, AYLIK BAZDA KURUYEMİŞTE

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 155,54 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 19,63 artış ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.