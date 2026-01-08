Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları – Aralık 2025” bültenini yayımladı. Veriler, kısa vadede devlet tahvillerinin öne çıktığını, orta ve uzun vadede ise altının yatırımcının yüzünü güldürdüğünü ortaya koydu.

AYLIK GETİRİDE ZİRVE DİBS’İN

Aralık ayında aylık bazda en yüksek reel getiri, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)’te gerçekleşti.

DİBS’in reel getirisi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,13, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,98 oldu.

Aylık dönemde Yİ-ÜFE’ye göre külçe altın yüzde 3,75, BIST 100 endeksi yüzde 2,81, mevduat faizi yüzde 2,22, Euro yüzde 1,56 ve dolar yüzde 0,21 oranında reel getiri sağladı. TÜFE bazlı hesaplamada da benzer bir sıralama görülürken, doların reel getirisi yüzde 0,07 ile sınırlı kaldı.

BORSA KAYBETTİRDİ ALTIN KAZANDIRDI

Üç aylık değerlendirmede külçe altın, hem Yİ-ÜFE hem TÜFE’ye göre yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu. Altının reel getirisi Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 17,42, TÜFE’ye göre ise yüzde 16,16 olarak hesaplandı.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, her iki enflasyon göstergesine göre de yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

ALTI AYDA DA LİDER KÜLÇE ALTIN

Altı aylık periyotta da tablo değişmedi. Külçe altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 27,14, TÜFE’ye göre yüzde 25,05 reel getiri ile listenin başında yer aldı.

Bu dönemde en fazla kayıp ise Amerikan dolarında görüldü.

YILLIK BAZDA EN ÇOK KAZANDIRAN KÜLÇE ALTIN

Yıllık değerlendirmede külçe altın, yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu. Altının yıllık reel getirisi Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 55,60, TÜFE’ye göre yüzde 51,77 olarak hesaplandı.

Yıllık bazda mevduat faizi, DİBS ve Euro reel getiri sağlarken; Amerikan doları ve BIST 100 endeksi her iki enflasyon göstergesine göre de yatırımcısına kaybettiren araçlar arasında yer aldı.

TÜİK verileri, 2025 yılında özellikle enflasyona karşı korunmak isteyen yatırımcıların tercihlerinde altının belirleyici oldu.