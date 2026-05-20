TÜİK tarafından paylaşılan 2025 yılı Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması sonuçları, hanelerin güvenlik tercihlerinden en çok karşılaşılan suç türlerine kadar Türkiye’nin güvenlik tablosunu ortaya koydu. 2026 yılındaki güvenlik trendlerine ışık tutan verilerde, teknolojik önlemlerin artışı ve dijital suçların yaygınlığı dikkat çekiyor.

EVLERDE TERCİH ÇELİK KAPI OLDU

Verilere göre, Türkiye genelinde hanelerin suçtan korunmak için en çok tercih ettiği yöntemlerin başında %70,7 ile zırhlı/çelik kapı geliyor. Teknolojik bir önlem olan güvenlik kamerası kullanımı %35,5 ile ikinci sırada yer alırken, pencerelere panjur veya korkuluk yaptırma oranı %28 olarak kaydedildi.

Öte yandan, hırsız alarmı (%4,7), bekçi köpeği (%4,8) ve biber gazı/elektro şok cihazı (%5,5) gibi yöntemlerin en düşük tercih edilen önlemler olduğu görüldü. Yerleşim yerlerine göre yapılan analizde, yoğun kentlerde çelik kapı ve kamera kullanımı ön plana çıkarken, kırsal bölgelerde bekçi köpeği ve ateşli silah bulundurma oranlarının diğer yerleşim yerlerine göre daha yüksek olduğu saptandı.

EN YAYGIN MAĞDURİYET TACİZ VE BİLİŞİM SUÇLARI

15 ve üzeri yaştaki nüfusun son bir yıl içinde en az bir kez karşılaştığı suç türleri incelendiğinde; cinsel olmayan taciz %4,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu %3,5 ile bilişim suçları ve %2,8 ile tüketici dolandırıcılığı takip etti. Araç hırsızlığı (%0,2) ve yağma (%0,1) ise en düşük yaygınlığa sahip suçlar oldu.

Yaşanan mağduriyetlerin resmi mercilere bildirilme oranlarında suçun niteliğine göre belirgin farklılıklar gözlendi. Araç hırsızlığı %81,3 ile en yüksek bildirim oranına sahip suç olurken; rüşvet (%5,1), cinsel taciz (%11) ve cinsel olmayan taciz (%14,7) bildirim oranının en düşük kaldığı alanlar olarak belirlendi.

MADDİ KAYIP VE ÇALINAN EŞYA VERİLERİ

2025 yılındaki suç mağduriyetlerinde oluşan maddi kayıpların büyük çoğunluğunun 24.999 TL ve altında olduğu görüldü. Ancak evden hırsızlık ve tüketici dolandırıcılığı vakalarında, 100.000 TL ve üzeri kayıplar toplam içindeki ikinci büyük dilimi oluşturdu. Evden hırsızlık olaylarının detaylarına bakıldığında;

Vakaların %15,5’inde elektronik ve elektrikli eşyalar, %14,9’unda mücevher, saat ve altın çalındığı, %16,6’sında ise herhangi bir şey çalınmadan olayın sonlandığı tespit edildi. Sokakta gerçekleşen hırsızlık eylemlerinde ise en çok çalınan eşyalar %19,4 ile cüzdan/çanta ve %15,2 ile cep telefonu oldu.