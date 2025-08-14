Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı Tarım ÜFE verileri, üreticiden tüketiciye uzanan zincirde fiyatların nasıl eridiğini ve alım gücünün nasıl düştüğünü gözler önüne serdi. Endeks temmuzda bir önceki aya göre yüzde 5,66 gerilese de, yılbaşına göre yüzde 26,18, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 44,32 artış kaydetti. 12 aylık ortalamalara bakıldığında artış oranı yüzde 35,92 olarak gerçekleşti.

TÜİK’in verilerine göre, yıllık bazda fiyat artışının şampiyonu yüzde 244,14 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler oldu. Bu gruba kiraz, vişne, şeftali, erik, kayısı gibi yumuşak çekirdekli; elma, armut, ayva gibi sert çekirdekli meyveler giriyor. Mevsiminde bile bu ürünlerin fiyatı katlanarak artarken, artık pazarda birkaç kilo meyve almak bile dar gelirli için ciddi bir yük oldu.

Aylık bazda en sert düşüş ise yüzde 12,64 ile sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrularda görüldü. Fakat bu düşüş, pazarda ya da markette tüketicinin cebine yansımadı. Tarımdaki yüksek enflasyon, üreticinin gelirini eritirken, tüketicinin de sofradaki payını küçültmeye devam ediyor.

İktidarın “enflasyon kontrol altında” söylemleri, tarladaki ve pazardaki tabloyla çelişmeye devam ediyor. Üretici maliyet altında ezilirken, tüketici temel gıda ürünlerini dahi almakta zorlanıyor. Tarımda yapısal adımlar atılmadıkça, TÜİK’in her ay açıkladığı rakamlar çiftçinin ve halkın cebindeki yangını söndürmeye yetmeyecek.