Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta işsiz sayısı 2025 yılı Ekim-Aralık döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,2 puan gerileyerek yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM 32,7 MİLYONA YÜKSELDİ

Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 136 bin kişi artarak 32 milyon 686 bine ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 49,1 oldu.

Bu oran erkeklerde yüzde 66,7, kadınlarda ise yüzde 31,9 olarak kaydedildi.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 53,5

2025’in son çeyreğinde işgücü 78 bin kişi artarak 35 milyon 599 bine yükseldi. İşgücüne katılma oranı da 0,1 puan artışla yüzde 53,5 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılım erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda ise yüzde 35,9 seviyesinde hesaplandı.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 14,9

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 14,9 oldu.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,8, genç kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN YÜZDE 59,3’Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 33 bin kişi azalırken; sanayi ve hizmet sektörlerinde 83’er bin kişi, inşaat sektöründe ise 3 bin kişi arttı.

Toplam istihdamın yüzde 13,8’i tarımda, yüzde 20’si sanayide, yüzde 6,9’u inşaatta ve yüzde 59,3’ü hizmet sektöründe yer aldı.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 42,6 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,6 saat olarak gerçekleşti. Bu süre bir önceki çeyreğe göre değişim göstermedi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 29,0

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı dördüncü çeyreğinde 0,3 puan azalarak yüzde 29,0 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9; potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 19,7 olarak hesaplandı.