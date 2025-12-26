CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın enflasyona yönelik eleştirileri sonrası TÜİK’in açtığı davada dikkat çeken bir karar çıktı. TÜİK, enflasyon hesaplamasında kullanılan fiyat artışlarının “gizli” olduğunu savunurken, mahkeme kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediğine vurgu yaparak davayı reddetti.

Kararın ardından CHP'li Ali Mahir Başarır bir açıklama yaptı.

Başarır şunları söyledi:

“- Mahkemenin verdiği karar, bir siyasetçinin değil, halkın bilgi alma hakkının korunmasıdır. Enflasyon, milyonlarca insanın sofrasındaki ekmeği, ödediği kirayı, aldığı maaşı doğrudan etkileyen bir meseledir. Böyle bir konuda ‘gizlilik’ gerekçesiyle veri saklamak, kamu yararıyla bağdaşmaz. TÜİK, mahkemede enflasyon hesabında kullandığı madde fiyatlarını açıklayamıyorsa, eleştirilere dava açarak cevap vermesi kabul edilemez. Bu dava, şahsıma değil, halkın gerçeği öğrenme talebine açılmıştır ve mahkeme de bunu görmüştür. Bizim talebimiz çok nettir: Enflasyon rakamları makyajlanmasın, veriler şeffaf olsun, vatandaş kandırılmasın.”

'ELEŞTİRMEK SUÇ OLSUN İSTENİYOR'

“- Bugün mahkeme çok açık bir gerçeğin altını çizmiştir: Enflasyon gibi milyonlarca yurttaşın hayatını doğrudan etkileyen bir konuda kamuoyu yeterince bilgilendirilmiyorsa, sorun bunu dile getirenlerde değil, verileri gizleyenlerdedir. TÜİK; mayıs 2022’den bu yana enflasyon sepetindeki maddelerin ortalama fiyatlarını ve maddelerin sepetteki ağırlıklarının ne olduğunu açıklamıyor, gizlidir diyor. Halkın cebini yakan zamların gizli ama bu zamları eleştirmenin suç olmasını istiyor. Mahkeme bu anlayışı reddetmiştir.”

'ŞEFFAFLIK OLMADAN GÜVEN OLMAZ'

“- Bu dava, pazarda filesi boşalan vatandaşa, kirasını ödeyemeyen emekliye, maaşı eriyen işçiye açılmış bir davaydı. Biz şunu söylüyoruz: Enflasyon rakamları talimatla değil, gerçeklerle açıklanır. Veriler gizlenerek ekonomi düzelmez. Şeffaflık olmadan güven olmaz. Gerçek enflasyon mutfakta, çarşıda, pazardadır. Biz bu gerçeği söylemeye devam edeceğiz.”