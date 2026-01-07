Belce Örü Erçin

Geçim telaşına düşen vatandaş, çarşıda, pazarda karşılaştığı fiyatlarla resmi enflasyon verisi arasında tereddüte düşüyor. Dar gelirlinin bütçesinde barınma ve gıdanın başta geldiği temel ihtiyaçlar daha fazla yer kaplıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2025 Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0.89 artış gösterdi. Yıllık TÜFE ise yüzde 30.89 seviyesinde gerçekleşti.

EN GİZLİ YER

TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının çarşı-pazar gerçekliğinden uzak olduğunu söyleyen Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Sekreteri Ali Rıfat Temel, şunları ifade etti: “ENAG enflasyonunun fazla yüksek olduğu söyleniyor fakat bize o bile düşük geliyor. Yaşantımız bunu söylüyor. Emekli maaşını 18 bin 940 TL yaptılar. Bu parayla kiramızı bile karşılayamadığımız için her şeyin fiyatını oldukça yüksek bulmamız normal.” TÜİK’in Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) harcama sepetinde en yüksek ağırlığa sahip gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki aralık ayı fiyat artışını yüzde 1.99 olarak açıkladı.

Dünyanın en gizli yerinin TÜİK’in marketi olduğunu belirten Rıfat Temel, “Nereden alışveriş yapıyorlarsa bize de söylesinler, biz de oradan alalım” dedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise 5 büyük süpermarketin 980 gıda ürününün 1 Aralık-5 Ocak arası ortalama fiyat artışını yüzde 12.11 olarak hesapladığını açıkladı. Kullanıcı, fiyatı en çok artan ürünlerin et, kuruyemiş, süt ürünleri ve meyve; fiyatı en çok düşenlerin ise limon, kıvırcık ve soğan olduğunu yazdı.