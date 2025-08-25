Cem YILDIRIM

Resmi enflasyon rakamları, semt pazarlarına da marketlere de yansımıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) rakamlarından, kurumun binasına sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan Cebeci Semt Pazarı’nda eser yok. Sebze ve meyve fiyatlarının geldiği nokta nedeniyle pazardan elleri boş dönmek zorunda kalanların sayısı her geçen gün artıyor. Esnaf iş yapamamaktan, vatandaş ise pahalılıktan şikayetçi. Kilogramla alışverişi unutup, gramla alışveriş yapmak zorunda kalan vatandaşlar, “TÜİK yetkilileri buraya gelsin, hayatın gerçeklerini görsün, pembe tablolar yerine gerçek enflasyonu açıklasın” diyerek TÜİK’e isyan etti.

KARTLA MAYDANOZ

Pazarlarda kredi kartıyla alışveriş yapanlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Ay sonunu getiremeyen vatandaş, bir adet maydanozu bile kredi kartı ile alabiliyor. Pazarda çubuk fasulyesinin kilogramı 100 lirayı bulurken, vatandaş kabak, patlıcan gibi sebzeleri dahi tane ile alabiliyor. Yaz sezonunda meyve fiyatlarının düşmesi beklendi ancak tezgahlara 100-120 liradan ucuz meyve çıkmadı. Ankara Cebeci Semt Pazarı’nda tek bir şeftalinin fiyatı 37 lirayı buluyor. İthal muzun kilogramı ise 200 liraya dayandı. Armudun kilogram fiyatı 100 lira olurken, nektari 120-150 liradan, elma 100 liradan satılıyor

Düşen alım gücü ve durdurulamayan mutfak enflasyonu nedeniyle kilogram hesabını unutan dar gelirli, şeftali elma, üzüm gibi meyvelerin 300-500 gramını alabiliyor. Kirazın kilogramı ise 400 liraya kadar çıktı.

Pazarcı esnafı “Artık kiraz getirmiyoruz, bu fiyatlarla kimse alamadı, elimizde kaldı” derken, vatandaşlar da ‘’Kirazın tadını unuttuk’’ diyerek gıda fiyatlarının geldiği noktayı özetledi.

‘Yakında kuru ekmek ve soğana talim edeceğiz’

Esnaf, satışların geldiği noktadan şikayetçi. Esnaf Süleyman Aruk, “Meyveyi, sebzeyi 250-300 gram alan var. Çiftçiyi bitirdiler, üretim azalıyor, fiyatlar artıyor. Yakında kuru ekmek ve soğana talim edeceğiz” dedi.

Esnaf İsrafil Ertek de “Eskiden ürünü 1 lira kârla satardık yine de kazanırdık. Dar gelirli de poşetini doldururdu. Şimdi pazardan içeri adım atamıyorlar” diye konuştu.

Esnafı Ahmet Ertaş ise “Etiketleri gören geri gidiyor. Pos cihazı koyduk, kredi kartı ile 10 liralık yeşillik alan var, peşin parası olan zaten yok” dedi. Enis Geçgel de “Her şey 300-500 gram alınıyor. Günde 50 kilogram şeftali satıyorken şimdi hayal oldu” dedi.

KARTLA ALIŞVERİŞ ARTIYOR

Gıda enflasyonun geldiği nokta sebze fiyatlarını da etkiledi. Yerli çubuk fasulyesinin kilogramı 100 lira, bamyanın da 200 lira. Kredi kartı ile alışveriş yapanların sayısı da artıyor.



TANESİ 37 LİRA

Şeftalinin kilogramı pazarda 120-150 liradan satılıyor. Bir kilogramda en fazla 4 adet şeftali bulunuyor. Böylece tek bir adet şeftalinin fiyatı 37 lirayı buluyor. Vatandaş şeftaliyi de gramla satın alabiliyor.

EN PAHALILAR ARASINDA

Ankara Cebeci Semt Pazarı’nın en pahalı meyveleri arasında incir yer alıyor. İncirin kilogramı 200 liradan satılıyor. Yarım kiloda 5 tane incir bulunuyor. Bazı tezgahlarda incirin kilogramı 300 liraya kadar çıkıyor.