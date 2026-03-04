Açıkladığı enflasyon rakamlarıyla eleştirilerin merkezinde yer alan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şimdi de memurun konfederasyonuna dava açtı. TÜİK, kendisini eleştirdiği gerekçesiyle Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu hakkında 100 bin liralık tazminat talebiyle mahkemenin yolunu tuttu.

‘YILIN HIRSIZI ÖDÜLÜ’

Ankara’da TÜİK binası önünde eylem yapan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, ‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ diyerek, ‘TÜİK elini cebimizden çek’ yazılı pankartı taşıdı. Konfederasyonun açıklamasında, “Şubat masalı da ortaya çıktı, yalan rüzgarlarına tahammülümüz yok” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Ocakta yaptığımız açıklamada yer alan ‘Yılın emek hırsızı ödülü TÜİK’e verildi” ifadesi nedeniyle TÜİK bizi dava etti. TÜİK gerçek verileri açıklayacağına bize dava açıyor. Sessiz kalmamız beklenemez, vatandaşın cebinde yanan ateş görmezden gelinemez” denildi.

“Bağımsız olması için 100 bin gerekiyorsa toplayıp, öderiz”

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, “TÜİK’in bağımsız olması ve pembe tablolar çizmekten vazgeçmesi için 100 bin lira gerekiyorsa hemen üyelerimiz arasında toplayıp, öderiz. Yeter ki yalan rüzgarından vazgeçip gerçek rakamları açıklasınlar” diye konuştu.