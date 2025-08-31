Açıkladığı veriler ile tartışmaların odağından düşmeyen Türkiye İstatistik Kurumu, ulusal hesaplar sisteminde kapsamlı bir revizyona giderek veri altyapısı, sınıflamalar ve hesaplama yöntemlerinde önemli güncellemeler gerçekleştirdi. Bu değişikle birlikte Suriyeli nüfus, kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH’ hesabına dahil edildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine dayanarak, geçici koruma altındaki Suriyeliler 2013-2024 dönemi için yıl ortası nüfus hesaplarına dahil edildi. Böylece kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla verileri güncellendi ve geçmişe dönük olarak yeniden hesaplandı.