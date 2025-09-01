Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2024 verilerini açıkladı.

Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2024 yılında bir önceki yıla göre %3,3 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2024 yılında bir önceki yıla göre %64,6 artarak 44 trilyon 587 milyar 225 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2024 yılında %16,8 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, %13,0 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %8,2 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

KİŞİ BAŞI GSYH 503 BİN TL

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2024 yılında 503 bin 076 TL oldu

Kişi başına GSYH, 2024 yılında cari fiyatlarla 503 bin 76 TL, ABD doları cinsinden 15 bin 325 dolar oldu.

Üretim yöntemine göre GSYH hesabında sektörlerin payları, cari fiyatlarla, 2023, 2024

EN ÇOK BÜYÜYEN SEKTÖR İNŞAAT SEKTÖRÜ OLDU

F-İnşaat %9,9, E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi %6,5 ve G-Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı %6,2 ile 2024 yılında en çok büyüyen sektörler oldu. T-Hanehalklarının işveren olarak faaliyetleri %0,8, C-İmalat sanayi %0,5 ve H-Ulaştırma ve depolama %0,5 ile en çok küçülen sektörler oldu.

Sektörel büyüme oranları, zincirlenmiş hacim endeks değişim oranları, 2024

VATANDAŞIN TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 4,3 ARTTI

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2024 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %4,3 arttı. Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamalarının cari değerlerle GSYH içindeki payı %54,0 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, %21,7 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %15,9 ile ulaştırma ve %15,9 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

DEVLETİN HARCAMALARI YÜZDE 1 BİLE AZALMADI

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2024 yılında %14,5 olurken, gayrisafi sabit sermaye oluşumunun payı %31,3 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları %0,8 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %2,7 arttı.

İTHALAT VE İHRACAT PAYLARI EŞ DEĞER

Mal ve hizmet ihracatı 2024 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak %0,1 artarken ithalatı ise %4,4 azaldı. Harcama yöntemine göre cari GSYH ana bileşenleri içerisinde toplam mal ve hizmet ihracatının payı %27,6, ithalatın payı ise %27,0 oldu.

Harcama yöntemiyle GSYH ana bileşenlerinin payları, 2020-2024

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ ARTTI

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2024 yılında bir önceki yıla göre %89,2 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir %54,1 arttı.

İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı %37,0 oldu

İşgücüne yapılan ödemelerin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2023 yılında %32,2 iken bu oran 2024 yılında %37,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2023 yılında %47,0 iken 2024 yılında %43,1 oldu.

Gelir yöntemiyle gayrisafi katma değerin ana bileşenleri, 2020-2024