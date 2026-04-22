Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçları açıklandı. Mart ayında 85,0 olarak kayıtlara geçen tüketici güven endeksi, nisan ayında küçük bir basamak yukarı çıkarak 85,5 değerini aldı. MADDİ DURUM BEKLENTİSİ POZİTİFE DÖNDÜ Nisan ayı verilerinin alt kalemleri incelendiğinde, tüketicilerin gelecek döneme dair umutlarının arttığı görülüyor. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi, Mart ayına göre %2,1 oranında artarak 87,5 seviyesine çıktı. DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA RAĞBET ARTTI Endeksin en dikkat çeken kalemlerinden biri ise harcama eğilimi oldu. Tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi %1,7 oranında artışla 104,4 seviyesine ulaştı. Geleceğe dair beklentiler iyileşirken, mevcut döneme dair algıda düşüş yaşandı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu: %1,4 azalarak 71,8 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi: %0,9 oranında gerileyerek 78,3 puana düştü.

