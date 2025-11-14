CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “Bu karar, vatandaşın adalete uzanan elini geri itmek demektir. Bir ülkede adalet, halkın yanında olduğu sürece anlamlıdır. Yüz binlerce başvuru var, ama devlet duvar örüyor” dedi. İlgezdi, 2024 yılında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuru sayısının 755 bin 997 olduğunu hatırlatarak, “Yüz binlerce yurttaş hakkını aramak için o masalara başvurmuşken, şimdi bu kapıların kapatılması yeni mağduriyetler yaratacaktır” dedi ve şunları söyledi:

ADALET UZAKLAŞIYOR

“Bir mağazada haksızlığa uğrayan, faturasında usulsüzlük gören ya da sözleşmesinde aldatılan yurttaş artık hakkını arayacağı kapı da bulamayacak. Adaletin yolu kısalacağına, her geçen gün biraz daha uzuyor. Vatandaşın hakkını aramasına destek olmak bir yana, bunu daha da zorlaştıran bir anlayışla karşı karşıyayız. Adalet halktan uzaklaştıkça, güven de devletin kapısından uzaklaşır. O masalar kaldırılırsa, hakkını arayan yurttaş değil, haksızlık kazanır.”