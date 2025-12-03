Yeni tarifeye göre İstanbul’da otomobilini 4’üncü basamaktan sigortalatmak isteyen bir sürücü için taban ücret 15 bin 60 lira oldu. Primlerde ortalama yüzde 1’lik artış yapılırken, risk seviyesi yükseldikçe ödenecek tutar da katlandı. İstanbul’da en yüksek risk grubunu ifade eden “0’ıncı basamak” bir sürücünün ödeyeceği prim 45 bin 181 liraya çıkarken, en düşük risk grubundaki 8’inci basamak sürücüsünün primi 7 bin 530 lira olarak belirlendi. Başkent Ankara’da primler aynı basamaklarda 43 bin 902 lira ile 7 bin 317 lira, İzmir’de ise 42 bin 623 lira ile 7 bin 104 lira arasında değişti.

Tarifeden en fazla etkilenen gruplardan biri ticari taksiler oldu. İstanbul’da bir taksinin 0’ıncı basamak primi 121 bin 397 liraya yükselirken, düşük risk grubunda bu tutar 20 bin 233 lira olarak hesaplandı. Ankara’da taksi primleri 117 bin 961 lira ile 19 bin 660 lira, İzmir’de ise 114 bin 526 lira ile 19 bin 88 lira aralığında açıklandı.

290 BİN LİRAYI GEÇTİ

Yeni düzenlemede şehirler arası otobüsler de yüksek prim artışıyla öne çıktı. İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri kapasiteye sahip bir otobüsün 0’ıncı basamak zorunlu trafik sigortası primi 290 bin 969 liraya kadar yükseldi. Aynı araç için düşük risk grubunda ödenecek prim ise 48 bin 495 lira oldu.

Düzenlemeyle birlikte hasarsızlık geçmişi iyi olan sürücüler düşük prim avantajını korurken, sık kazaya karışan ya da yüksek risk grubunda bulunan sürücüler çok daha yüksek poliçe bedelleriyle karşılaşacak.