Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemini yeniden hayata geçiriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte araç sahipleri, yaptıkları alışverişlerden puan kazanarak bu puanları hem akaryakıt alımlarında hem de istasyon marketlerinde değerlendirebilecek.

EPDK’nın kararıyla Nisan 2026’dan itibaren başlayacak sistemde tüketiciler, Shell, Opet, Total, Petrol Ofisi ve Aytemiz gibi istasyonlara üye olup sadakat kartı edinecek. Alışverişlerde bu kartlara puan yüklenecek. Vatandaşlar biriktirdikleri puanlarla yalnızca akaryakıt ve LPG değil, marketteki ürünlerden gıdaya kadar çeşitli ihtiyaçlarını da karşılayabilecek.

Öte yandan kurum, yeni nesil ödeme sistemlerine de onay verdi. Böylece akaryakıt ödemeleri nakit ve kredi kartına ek olarak Hepsipay gibi dijital cüzdan uygulamalarıyla da yapılabilecek.

EPDK daha önce promosyonları kısıtlayarak yalnızca indirimli veya ücretsiz akaryakıt ve hizmet promosyonlarına izin vermişti. Yeni karar, kapsamı genişleterek tüketicilere daha esnek bir kullanım alanı sunuyor.

Nisan 2026’da başlayacak uygulama ile araç sahipleri, hem akaryakıt alırken avantaj sağlayacak hem de günlük ihtiyaçlarını istasyon marketlerinden puan karşılığı temin edebilecek.