Tüm bankalar için uygulanacak EFT/havale işlem ücretlerinde 2026 tarifesi belli oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilerle birlikte 2025 yılına ait TÜFE yüzde 30.9 olarak kesinleşti. Mevzuat nedeniyle söz konusu artış, tüm bankaların uyguladığı EFT/havale işlemlerine yönelik ücretlere de zam olarak yansıtılacak.

ALT SINIR 8,37 TL OLDU



Türkiye'de faaliyet yürüten birçok banka, kendi sistemi içinde yapılan para transferlerinde (havale) kesinti yoluna başvurmamakta. Buna karşın kampanya kapsamına dahil edilmeyen müşteriler için EFT işlemlerinde mevcut tarife üzerinden kesintiler yapılıyor.



Yüzde 30.9 oranındaki zam sonrası 2026 yılında uygulanacak EFT/havale ücreti işlemleri şu şekilde:

8.300 TL'ye kadar: 8,37 TL



8.300 - 399.000 arasında: 16,76 TL



399.000 TL üstü işlemlerde: 209,38 TL





