Emekli maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emeklilere sunulan promosyon kampanyalarında dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.



Ekonomi yönetiminin talimatıyla en düşük emekli maaşını 20 bin TL olarak belirleyen iktidar, emeklilere ödenen promosyon kampanyalarının da köklü şekilde değişmesine neden oldu.

Halihazırda emeklilere verilecek promosyonlar için 10 bin, 15 bin ve 20 bin TL'lik sınırları kullanan ve alınan maaş arttıkça ödenecek promosyonun tutarını da yükselten bankalar, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya ulaşmasıyla birlikte resmen 'tek tip promosyon' dönemine başlamış oldu.



PROMOSYON ALT VE ÜST LİMİTLERİ DEĞİŞECEK



Bu durum en düşük emekli maaşı alan vatandaşların aldıkları promosyon tutarının artmasına neden olurken, emekli aylığı 25 bin ve 30 bin TL'nin üzerine çıkan emeklilerin herhangi bir hak kazanamaması ise tepkilere neden oldu.

Son olarak 2024 yılının mart ayında SGK ile imzalanan protokol ile emekli promosyonlarını belirleyen kamu bankalarının da promosyon kampanyasında iki yıl aradan sonra değişikliğe gitmesi bekleniyor.



ÜST SINIR 30 BİN TL OLACAK



Halihazırda promosyon kampanyalarında 20 bin TL olarak belirlenen sınır, birçok bankada ocak ayının ikinci yarısı itibarıyla 30 bin TL'ye yükseltilecek. Henüz promosyon kampanyasından faydalanmayan emeklilerin yanı sıra, halihazırda taahhüt süresi devam eden emekliler de promosyon başvurusunu yenilemeleri halinde aradaki farkı almaya hak kazanacak.











