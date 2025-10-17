Türkiye, deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenirken, yeni bir döneme giriyor. AFAD Deprem Bilim Kurulu, olası büyük depremlere karşı sahada uygulanabilecek 5 maddelik acil önlem paketi hazırladı.

TRT’nin haberine göre, alınan kararlar doğrultusunda bina deprem yönetmeliği güncelleniyor ve betonarme yapılarda perde duvar kullanımı zorunlu hale getiriliyor.

Söz konusu düzenleme ile özellikle yüksek katlı binaların deprem anında daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Uzmanlar, perde duvarların binanın taşıyıcı sistemine büyük katkı sağlayacağını ve sarsıntı anında yıkılma riskini ciddi oranda azaltacağını belirtiyor.

FAY HARİTASI SİL BAŞTAN YENİLENİYOR

Ayrıca Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) da çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) kapsamında diri fay haritası güncelleniyor. 485 aktif fay hattı yeniden incelenirken, yeni harita ile birlikte riskli bölgelerde imar planlarının da gözden geçirilmesi bekleniyor.

OKULLARDA ANLATILACAK

Önlemler yalnızca yapısal düzenlemelerle sınırlı kalmayacak. Hazırlıklar tamamlandığında, ülke genelinde 70 bin okulda afet farkındalık eğitimi verilecek. Bu programla birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler de olası bir deprem anında doğru hareket tarzlarını öğrenmiş olacak.

AFAD yetkilileri, yeni önlem paketinin hedefini “depremde sıfır can kaybı” olarak açıkladı. Yeni düzenlemelerle, yapı güvenliği kadar afet bilincinin de artırılması amaçlanıyor.