Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı için belirlediği gelir vergisi tarifesi, çalışanların maaşlarında yıl içinde daha erken vergi dilimi değişikliği yaşanmasına neden olacak. Öte yandan uzun süredir gündemde olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için de uygulama takvimi netleşti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, hem yeni vergi dilimlerini hem de maaşlardan yapılacak zorunlu kesintilere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

VERGİ DİLİMLERİ BEKLENENİN ALTINDA KALDI

2026 yılı gelir vergisi tarifesi yeniden değerleme oranına göre hesaplandı. Buna göre ilk vergi diliminin yaklaşık 198 bin TL olması beklenirken, yuvarlama nedeniyle bu tutar 190 bin TL olarak belirlendi. Diğer gelir dilimlerinde de benzer şekilde sınırlı artışlar dikkat çekti.

TGRT Haber’e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, asgari ücretli çalışanların vergi muafiyetinin devam ettiğini hatırlatarak, asgari ücretin üzerindeki kazançların doğrudan vergi dilimine girdiğine dikkat çekti. Bal, bu durumun çalışanların yıl içinde daha hızlı üst vergi dilimlerine geçmesine neden olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Dolayısıyla çalışanlar bir anda yüksek vergi dilimlerine girmiş oluyor” dedi.

VERGİ YÜKÜ NASIL AZALTILABİLİR?

Gelir vergisi yükünü azaltmak için yasal yolların bulunduğunu belirten Murat Bal, bireysel emeklilik ve özel sigortaların önemine vurgu yaptı. Bal, çalışanların bu yöntemlerle hem vergi avantajı sağladığını hem de uzun vadeli birikim oluşturduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“İnsanlar BES ödemesi yapıyor, özel sağlık sigortası yaptırıyor. Bu şekilde hem devlet katkısından yararlanıyorlar hem de gelir vergisi matrahlarını düşürerek daha az vergi ödüyorlar” dedi.

TES NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, 4/A kapsamında çalışan tüm sigortalıları kapsayacak şekilde zorunlu olacak. Sistemde çalışan, işveren ve devlet katkısı birlikte yer alacak. Daha önce 2025’in son çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanan TES için yeni tarih açıklandı.

Murat Bal, sistemin başlangıç zamanına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“2026 yılının ilk çeyreğinden itibaren TES hayatımıza girecek. Bu sistemde işçiden ve işverenden kesilen bir pay olacak, ayrıca devlet katkısı da bulunacak. Bu kesintiler de gelir vergisi matrahını azaltacak” dedi.

Bu düzenleme ile çalışanların maaşından zorunlu kesinti yapılacak ancak söz konusu kesintilerin vergi matrahını düşürmesi nedeniyle net maaş üzerindeki etkinin sınırlı olması bekleniyor.

2026 GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ NASIL OLACAK?

Yeni yılda ücretliler için uygulanacak gelir vergisi tarifesi şu şekilde belirlendi:

190.000 TL’ye kadar: %15

190.000 – 400.000 TL arası: %20

400.000 – 1.500.000 TL arası: %27

1.500.000 – 5.300.000 TL arası: %35

5.300.000 TL üzeri: %40

2026 yılıyla birlikte çalışanları hem vergi dilimlerinde sınırlı artışlar hem de maaşlardan yapılacak yeni bir zorunlu kesinti bekliyor.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, uzun vadede ek emeklilik geliri sağlamayı amaçlarken, kısa vadede maaş bordrolarında yeni bir kalem olarak yerini alacak. Önümüzdeki dönemde sistemin kesinti oranları ve uygulama detaylarının netleşmesi bekleniyor.