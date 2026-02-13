Küresel piyasaların gözü kulağı bugün 16.30'da açıklanacak olan ocak ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Gelecek olan enflasyon rakamları altın ve gümüş fiyatları üzerinde etki yaratabilir.

ABD tarafında güçlü gelen istihdam rakamları, dün akşam altın ve gümüş fiyatlarını vurdu. ABD'de ocak ayı tarım dışı istihdam verisi 130 bin ile beklentilerin üzerinde geldi. Altın ve gümüş fiyatları 30 dakikada çakılarak yatırımcısına büyük kaybettirdi. Sert düşüşlerin ardından bugün sabah seansında altın ve gümüş fiyatları yönünü yukarı çevirerek yeniden toparlanmaya çalışıyor.

ABD'de enflasyon rakamları geçen ay yüzde 0,3 olarak açıklanırken, yıllık bazda yüzde 2,7 olmuştu. Bu ay ise enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 açıklanması beklenirken, yıllık bazda yüzde 2,5 açıklanması bekleniyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ TOPARLANMAYA ÇALIŞIYOR

Altın fiyatları dün akşam seansında sert kayıplar verdi. Altın, dün 30 dakikada yüzde 3,8 düşüşle 5 bin 69 dolardan 4 bin 878 dolara kadar inerek 191 dolar kaybettirdi. Böylece, son dönemdeki en sert günlük kayıplarından birini yaşadı. Ons altın kritik veri öncesinde 15.32'de 4 bin 965 dolarda bulunuyor.

Gram altın, ons altında görülen sert düşüşlerin etkisiyle çakıldı. Gram altın dün 7 bin 113 liradan sert kayıp yaşayarak, 6 bin 845 liraya kadar geriledi. Gram altın 30 dakikada 268 lira birden kaybetti. Gram altın kritik veri öncesinde saat 15.32'de 7 bin lira sınırında bulunuyor.

Gümüş fiyatlarındaki düşüş ise daha derin oldu. Gümüş fiyatı yüzde 10 gerileyerek ons başına 74 dolara kadar geriledi. Ons gümüş kritik veri öncesinde bir miktar toparlanarak saat 15.32'de 77,57 dolarda bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.