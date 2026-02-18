Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında İtalyan devi Juventus'u Sara, Lang (2), Sanchez ve Boey'nin golleriyle 5-2 mağlup ederek Son 16 anahtarını eline aldı, 25 Şubat'ta İtalya'da kapıyı açmayı bekliyor...

Sarı-Kırmızılılar aynı zamanda Juventus'a 68 yıl sonra Avrupa arenasında ilk kez 5 gol atmayı başaran takım olurken, İtalyanlar ve dünya basını da tarihi zaferin hakkını manşetleriyle verdi...

"İSTANBUL'DA HAYALETİYLE KARŞILAŞTI"

İtalyan Tutto Mercato, 13 yıl önce Juventus'un yine aynı statta Aslan'a elendiği maça ithafen, "İstanbul, Juventus için hala zorlu bir şehir... Kar fırtınası ve "bu futbol değil" sözlerinden on üç yıl sonra Juventus İstanbul'da hayaletiyle karşılaştı. Şimdi onlara mucize gerekli" diye yazdı.

Öne çıkan diğer başlıklar ve ifadeler ise şöyle oldu:

La Gazzetta Dello Sport

"Juventus'un tarihi rezaleti.. İstanbul'da tarihinin en ağır ikinci Avrupa yenilgisini aldı. İstanbul cehenneminden yıkılmış bir halde çıktı. Torino ekibinin son 16'ya kalmak için işi artık mucizelere kaldı."

Ansa

"Rüya gibi bir ilk yarı, kabus gibi bir ikinci yarı: Juventus İstanbul'dna kırık kemiklerle dönüyor."

Marca

"Galatasaray'ın 5'li darbesi Juventus'u nakavta ramak kala bıraktı. Harika bir ikinci yarının ardından Galatasaray son 16 kapısını sonuna kadar araladı."

BBC

"Galatasaray, Şampiyonlar Ligi eleme turu play-off eşleşmesinin ilk ayağında Juventus'u nefes kesen bir mücadele sonunda geriden gelerek mağlup ederek, Torino'ya üç gollük avantajla gidecek."

Kicker

"Galatasaray, Juventus karşısında muhteşem bir gösteriye imza attı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play-off sezonunun başlangıcında güçlü bir mesaj verdi, Juventus dev bir çöküş yaşadı."

A Bola

"Felaket ikinci yarı Juventus'u Şampiyonlar Ligi'nde turun çok uzağına itti. Galatasaray ikinci yarıya 2-1 geri girmesine rağmen 67. dakikada rakibinin 10 kişi kalması sonrası maçı 5-2'lik skorla kazanmayı bildi."

TNT Sport

"Galatasaray, on kişi kalan Juventus'u beş yıldızlı bir performansla adeta perişan etti."

El Pais

"Muhteşem Sara'nın önderliğindeki Türk takımı, İstanbul'dan gelen konuk ekibe hiç taviz vermedi. Galatasaray, Osimhen'in enerjisi, Gabriel Sara'nın etkileyici varlığı ve Yılmaz'ın amansız hücum oyununun Yıldız'ın zekasından daha belirleyici olduğu bir maçta 5-2'lik galibiyete ulaştı."