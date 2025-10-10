Ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak görülen altın, nadir bulunması nedeniyle binlerce yıldır değerini koruyor. Ancak bilim insanlarının yaptığı şaşırtıcı bir keşif, altının aslında hiç de nadir olmadığını, gezegenimizdeki tüm altının %99'unun tek bir yerde toplandığını ortaya koydu: Dünya'nın çekirdeğinde.

Yapılan hesaplamalara göre, çekirdekteki bu devasa altın rezervi, tüm gezegenin yüzeyini yarım metre kalınlığında bir tabakayla kaplamaya yetecek miktarda.

Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi'nden araştırmacı Bernard Wood liderliğindeki bir ekip, bu sonuca Dünya'nın oluşumunu modelleyerek ulaştı. Araştırmaya göre, yaklaşık 4.5 milyar yıl önce gezegenimiz oluşurken erimiş bir lav topu halindeydi. Bu süreçte, demir gibi ağır elementler gezegenin merkezine doğru çökerken, altın gibi demirle kolayca birleşebilen "siderofil" (demir seven) elementleri de beraberinde çekirdeğe sürükledi.

Yüzeyde ve yer kabuğunda kalan altın miktarı ise, bu büyük çöküşten arta kalan küçük bir kesirdir.

Bilim insanları bu teoriyi, gezegenimizin yapı taşlarına benzer özellikler gösteren meteoritleri inceleyerek doğruladı. Meteoritlerdeki element oranları ile yer kabuğundaki oranları karşılaştıran ekip, "kayıp" olan %99'luk altının çekirdekte olması gerektiği sonucuna vardı.

Dünya'nın çekirdeğine ulaşmak teknolojik olarak imkansız olduğundan, bu teoriyi kanıtlamanın en iyi yolu, uzayda "açığa çıkmış" bir çekirdeği incelemektir. İşte tam bu noktada NASA'nın Psyche görevi devreye giriyor.

Psyche, oluşumunun ilk aşamalarında başka bir gök cismiyle çarpışarak manto ve kabuk katmanlarını kaybetmiş, geriye sadece metalik çekirdeği kalmış bir proto-gezegenin kalıntısıdır.

NASA, bu asteroide bir uzay aracı göndererek, gezegen çekirdeklerinin yapısı ve dolayısıyla Dünya'nın merkezindeki altın rezervleri hakkında paha biçilmez bilgiler elde etmeyi umuyor.

NASA'nın veya başka bir kurumun gelecekte Psyche gibi metal zengini bir asteroitten altın çıkarmayı başarması, dünya ekonomisi için devrim niteliğinde sonuçlar doğurabilir. Piyasaya sürülecek bu devasa altın bolluğu, altının "nadir" olma özelliğini ortadan kaldırarak fiyatların çökmesine ve altının bir yatırım aracı olarak değerini yitirmesine neden olabilir.

Sonuç olarak, Dünya'nın en büyük hazinesi ayaklarımızın binlerce kilometre altında güvenle yatmaya devam ediyor. Bu hazineye ulaşmak şimdilik imkansız olsa da, varlığına dair yapılan araştırmalar, gezegenimizin oluşumuna ve "değer" kavramının ne kadar göreceli olduğuna dair büyüleyici ipuçları sunuyor.