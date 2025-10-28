Türkiye'de faaliyet yürüten dijital platformlar, son günlerde döviz tarafında sert hareketler yaşanmamasına rağmen peş peşe zam kararı almayı sürdürüyor.



Dizi ve film izleme platformlarının ardından dünyanın en çok kullanılan müzik uygulamalarından Spotify, Türkiye fiyat listesinde değişikliğe gidileceğini açıkladı.



DÜNYADA ERTELENDİ, TÜRKİYE'DE YÜZDE 70 ZAMLANACAK



Son yıllarda global ölçekte yaptığı zamlarla tepki çeken Spotify, tepkilerin ardından küresel ölçekte yapacağı fiyat değişikliğini ertelemişti. Türkiye'de geçtiğimiz aylarda abonelik fiyatlarını 80 liraya yükselten İsveçli müzik platformu, tepkilere rağmen Türkiye'de yeni bir zam kararı aldı.



Yapılan açıklamaya göre 10 Kasım 2025 itibarıyla premium üyelikler 80 liradan 135 liraya, öğrenci aboneliği ise 60 liradan 99 liraya çıkarılacak.