43 yaşındaki iki çocuk babası Ahmed, 14 Aralık'ta Hanuka kutlamalarına yönelik gerçekleştirilen saldırı sırasında saldırganlardan birini etkisiz hale getirdikten kısa süre sonra defalarca vurulmuştu. Omzuna isabet eden bir kurşun ameliyatla çıkarılırken, doktorlar sinir hasarını onarmak için müdahalede bulundu. Ancak uzmanlar, kalıcı hasar ihtimalinin sürdüğünü ve ileride ek ameliyatlar gerekebileceğini belirtmişti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Son sağlık kontrollerinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Al Ahmed, sol elinde hala his kaybı olduğunu söyledi. Yapılan sinir testlerinin korktuğu gerçeği doğruladığını belirten Al Ahmed, "Bugün elim için sinir testi yapıldı. Doktorlar tekrar tekrar elektrik uyarısı verdi. 100 mA seviyesinde bile hiçbir şey hissetmedim. O an canımı yaktı ama beni yıkmadı" ifadelerini kullandı.

Doktorların giderek artan güçte elektrik akımı uyguladığını anlatan Al Ahmed, yaşadığı sürece rağmen umudunu kaybetmediğini vurguladı. "Bir zamanlar hayat kurtardığım ve fark yarattığım günleri hatırlıyorum. O güce bir kez sahip olduysam yeniden bulacağım. Bu dönem zor ama geçici. İyileşmek zaman alır ve ben bunun için savaşmaya hazırım. Lütfen benim için dua edin. İyileşeceğime ve yeniden ayağa kalkacağıma inanıyorum. Vazgeçmeyeceğim" dedi.

MİLYONLARCA DOLAR DESTEK TOPLADI HAYATI DEĞİŞTİ

Al Ahmed'in iyileşme süreci, ocak ayında ABD'ye yaptığı bir ziyaret sırasında elinde aniden oluşan şişlik ve şiddetli ağrı nedeniyle daha da zorlaştı. O dönemde paylaştığı görüntülerde bir otel odasında uzandığı, sol elini şişliği azaltmak için dört yastığın üzerine kaldırdığı görülmüştü. Planladığı toplantıları iptal etmek zorunda kaldığını belirten Al Ahmed, ağrı kesicilerin etkisi geçince moralinin bozulduğunu ancak saldırı sırasında masum insanları koruduğunu hatırlayınca yeniden güç bulduğunu söyledi.

Yaşadığı ağır yaralanmalara rağmen saldırı sonrası başlatılan bir bağış kampanyasının viral olmasıyla kısa sürede milyonlarca dolar destek toplayan Al Ahmed'in hayatı tamamen değişti. Buna rağmen kahraman olarak anılan esnafın iş hayatına dönmeye hazırlandığı öğrenildi.

DÜKKANINI DA YENİDEN AÇMAYI PLANLIYOR

Sydney'in güneyindeki Sutherland bölgesinde bulunan tütün ve hediyelik eşya dükkanı, saldırıdan bu yana kapalıydı. Bu durum, iş yerinin satılacağı yönünde söylentilere yol açmıştı. Ancak son bilgilere göre Al Ahmed kararını değiştirdi ve küçük işletmesini bu hafta içinde yeniden açmayı planlıyor.

Bölge sakinleri de bu haberi memnuniyetle karşıladı. Yerel müşterilerden biri, "Onu yeniden aramızda görmek harika olacak. O çok iyi bir insan ve artık bir kahraman. Onu gerçekten özledik" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Al Ahmed, 2021 yılından bu yana hediyelik eşya ve oyuncak da sattığı dükkanını işletiyordu. Saldırının ardından geçen günlerde kapalı dükkanın önüne çiçekler ve teşekkür kartları bırakılmış, birçok kişi cesareti nedeniyle kendisine minnettarlığını göstermişti.