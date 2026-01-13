2001 yılında temelleri atılan ve ev tekstili alanında Türkiye'nin sayılı üreticileri arasına giren şirket; ev, otel, plaj ve promosyon tekstili kategorilerinde yıllık milyonlarca adetlik üretim kapasitesiyle tanınıyordu. Yaşanan ekonomik kriz sonucu şirket yönetimi, mali yapıyı korumak adına yargı yoluna gitme kararı aldı.

MAHKEMEDEN 3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Famateks Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin mali dengesini koruyabilmesi amacıyla 05/01/2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Bu süreçte şirketin faaliyetlerini denetlemek üzere 3 kişilik uzman bir konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

Mahkeme kararı gereği şirket, atanan komiser nezareti altında işlerine devam edebilecek. Mühlet süresince mahkemenin izni dışında rehin tesisi, taşınmaz devri veya kefalet gibi işlemlerin yapılması ise tedbiren önlendi. Alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içinde mahkemeye itiraz dilekçesi sunarak konkordato talebinin reddini isteme hakları bulunuyor.

4 BİN METREKARELİK TESİSTE DEV ÜRETİM KAPASİTESİ

Famateks Tekstil, sadece Denizli ekonomisi için değil, Türkiye’nin tekstil ihracatı için de kritik bir öneme sahip tesislerinde devasa rakamlara ulaşıyordu. Toplamda 4 bin metrekarelik üretim alanında yılda 2 milyon 500 bin adet bukle havlu, 100 bin adet bukle bornoz ve 500 bin adet peştamal üretimi gerçekleştiriliyordu.

Şirketin bu yüksek üretim kapasitesi, onu küresel pazarda önemli bir tedarikçi konumuna taşımıştı. 2500 metrekaresi kapalı olmak üzere kurulan bu dev üretim tesisi, son teknoloji makine parkuruyla dünyanın dört bir yanına 1. sınıf kalitede ürün sevkiyatı yapıyordu.

İHRACAT AĞI DÜNYAYI SARIYORDU

Şirketin ihracat ağı ABD ve Kanada başta olmak üzere Rusya, İtalya, İspanya, Finlandiya, Avusturya, Fransa, İsviçre, Hollanda ve Japonya gibi çok sayıda ülkeyi kapsıyordu. İrlanda’dan Hırvatistan’a, Slovakya'dan Polonya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya ürün gönderen firma, Denizli'nin tekstil gücünü uluslararası arenada temsil ediyordu.