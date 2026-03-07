Kış aylarında sokakları kokusu ile kaplayan ve neredeyse herkesi severken tükettiği kestanelerin kendine has tadı tartışılmaz bir gerçek haline geldi. Dünya çapında yapılan incelemeler ile kalite bakımından en iyi seviyede kestanenin Türkiye'de yetiştiği ortaya çıktı.

TÜRK KESTANESİ KALİTEDE BİRİNCİ

Dünya çapında kestane üretimi yaygın bir şekilde gerçekleştiriliyor. Elde edilen verilere göre Çin kestane üretim ve ihracatının yüzde 80 kadarını kendi başına karşılıyor. Ülkemiz ise kestane üretim konusunda tüm dünyada 4. sıraya yerleşmiş durumda.

Fakat bu sıralama yalnızca kestane üretim miktarı için geçerli. Üretilen kestanelerin kalitesine bakıldığında sıralama değişiyor ve Türkiye zirveye yerleşiyor.

Aydın ilimizde yetişen kestaneler 'premium' olarak sınıflandırılıyor. Yüksek yağ oranı, yoğun lezzeti ve karakteristik kokusu ile kalite bakımından dünyanın en iyi kestanesi kabul ediliyor.

JAPONYA'DA TANE İLE SATILIYOR

Türkiye'de üretilen kestanelerin en yoğun ilgi gördüğü yerlerden biri ise Japonya. Japon pazarlarında Türk kestanesi adet hainde satılıyor. Hatta öyle ki kestanenin adet fiyatı Japonya'da 30-40 Türk Lirası civarını bulabiliyor.

30 YILDA VERİME ULAŞIYOR

Dünya'da sevilerek tüketilen kestanenin tam verimine ulaşması ise yaklaşık 30 yıl sürüyor. Bir kestane fidanının ağaç haline gelmesi ve kaliteli ürün vermesi için 30 yıl bakımının yapılması gerekiyor.