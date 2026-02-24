Daha önce hiç kazı yapılmamış bir bölgede gerçekleştirilen bu keşfin, küresel altın rezervi dengelerini değiştirebileceği konuşuluyor. Uzmanlar, bulunan cevherin saflık oranının madencilik sektöründe nadir görülen bir seviyede olduğunu belirtiyor.

SAF ALTIN HATTI BULUNDU

Surinam’ın güneydoğusundaki Maria Geralda sahasında yürütülen operasyonlarda, tam 22,5 metre boyunca uzanan devasa bir kesite ulaştı. Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, bu damarda ton başına 11,88 gram altın bulunduğu tespit edildi.

Madencilik dünyasında "yüksek kalite" eşiği olan 10 gram sınırının aşılması, bu keşfi küresel ölçekte bir numaralı gündem maddesi haline getirdi. Founders Metals şirketi tarafından yürütülen bu çalışma, bölgenin potansiyelinin tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu kanıtladı.

1,7 MİLYAR YILLIK JEOLOJİK MİRAS

Söz konusu keşif, dünyanın en zengin maden kuşaklarından biri olarak kabul edilen ve 1,7 milyar yıllık geçmişe sahip "Guiana Kalkanı" bölgesinde gerçekleşti. Bilim insanları, bu bölgedeki antik fay hatlarının zamanla altın açısından zengin sıvılarla dolduğunu belirtiyor.

Milyarlarca yıllık jeolojik süreçlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan bu yüksek tenörlü maden, Surinam’ı madencilik sektörünün yeni merkezi haline getirebilir. Şirketin sondaj alanını genişleterek rezervin toplam büyüklüğünü belirlemek için çalışmalarını derinleştirdiği öğrenildi.