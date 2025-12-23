Binsky, YouTube'da yayınladığı videoda şimdiye kadar ziyaret ettiği en pis şehir olarak Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'i gösterdi. Görüntülerde kentin Cite Soleil adlı bölgesine girerken konuşan Binsky, burayı "dünyanın en tehlikeli gecekondu bölgesi" olarak tanımladı.

Videoda yer alan yol arkadaşlarından biri, bölgenin tamamen çetelerin kontrolünde olduğunu söylerken; kameraya yansıyan sokaklar, birikmiş çöpler ve ağır yaşam koşulları izleyenleri şoke etti. Binsky'nin arkadaşı, "Durum giderek kötüleşiyor. Çöpler neredeyse hiç toplanmıyor" ifadelerini kullandı.

SINIR KOMŞUMUZ DA LİSTEYE GİRDİ

Binsky, Haiti'nin ardından dünyadaki en kirli yerler listesine üç bölge daha eklediğini açıkladı. "Bunlar hayatımda gördüğüm en kirli yerler" diyen gezgin, sıralamayı şöyle yaptı:

Filipinler - Tondo

Binsky, Manila'daki Tondo bölgesinde ilk gördüğü manzaranın çöp dolu sular olduğunu söyledi. Bir köprünün altında yaşayan yaklaşık 200 ailenin tamamen atıklarla çevrili bir alanda hayatını sürdürdüğünü aktardı.

Mısır - Manshiyat Naser

Kahire yakınlarında bulunan bu bölgeyi "tamamen çöpün üzerine kurulmuş bir şehir" olarak tanımlayan Binsky, piramitlere yalnızca kısa bir mesafede yer alan bu alna her gün 14 bin ton çöp döküldüğünü dile getirdi. "Şu anki kokuyu bir bilseniz" diyerek durumu özetledi. Kentte yaşayanların çöpleri ayrıştırarak satılabilir eşyalar bulmaya çalıştığı da belirtildi.

Bulgaristan - Stolipinovo

Avrupa'da gördüğü en kötü yer olarak Stolipinovo'yu gösteren Binsky, burada 70 binden fazla kişinin yaşadığını söyledi. Türkiye'nin Batı'daki sınır komşusu için "Avrupa'da böyle bir yer görmemiştim. Çöp seviyesi inanılmaz derecede kötü" ifadelerini kullandı.