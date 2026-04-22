İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, sahasında Alaves'i Mbappe ve Vinicius'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek sayısını ise Toni Martinez kaydetti. Öte yandan milli yıldız Arda Güler, Mbappe'nin 30. dakikada attığı ilk golün asistini yaparak karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

"TEK UMUT IŞIĞI ARDA!"

İspanyol gazetesi Mundiario Deportes yazarlarından Guillermo Fernandez ise karşılaşmanın ardından 21 yaşındaki milli futbolcuya ayrı bir parantez açtı. Fernandez, Arda Güler hakkında şöyle yazdı:

"Arda Güler bu karanlı kortamda tek umut ışığı olarak öne çıkıyor. Arbeloa'nın takımının gollerini Vinicius ve Mbappe atsa da günün en büyük kahramanı Türk orta saha oyuncusu oldu.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Santiago Bernabeu'ya gergin bir atmosferde geri döndü. Vinicius, Mbappe ve Camavinga'ya yönelen yuhalamalar da sorunların birer göstergesiydi. Mbappe şanslı bir gol attı ve muhteşem istatistikler yakaladı ancak takımın genel havasını değiştiremedi.

"TÜRK OYUNCU TEK UNSURDU"

Gürültünün ortasında parlak bir ışık belirdi: Arda Güler. Genç Türk oyuncu, topun başında sönük kalan Madrid'in tek umut verici unsuru haline geldi. Oyunu düzenleme, düşünme ve karar verme yeteneği, futbol kimliğine ve liderliğe ihtiyaç duyan bu takımın gelecekteki ekseni haline yükseltti."