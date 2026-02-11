Şili Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi, kuzeydeki Atacama Çölü'nde bulunan devasa obruk çevresinde sismik ve akustik hareketliliğin devam ettiğini rapor etti. Yaklaşık 25-32 metre çapında ve dikey bir silindir formunda olan oluşumun, çevredeki yerleşim birimleri için risk teşkil edip etmediği mercek altına alındı. Yapılan son ölçümler, obruğun 200 metre derinliğe ulaştığını onaylıyor. Yani yaklaşık 3 adet Galata Kulesi üst üste konulduğunda ancak obruğun yüzey seviyesine ulaşabiliyor.

YÜKSEK BASIÇ ALTINDAKİ DEĞİŞİMDEN KAYNAKLANIYOR

Jeoloji uzmanları, bölge sakinleri tarafından bildirilen seslerin, kaya katmanlarının maruz kaldığı yüksek basınç altındaki fiziksel yer değişimlerinden kaynaklandığını doğruladı. Bilimsel literatürde "sismik akustik emisyon" olarak tanımlanan bu durum, yeraltındaki boşlukların yapısal dengesinin henüz stabil hale gelmediğini gösteriyor. Uzmanlar, bu seslerin kayaçlardaki mikroskobik çatlamaların ve sürtünmelerin bir sonucu olduğu bilgisini paylaştı.

MADENCİLİK VE YERALTI SULARI

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ve USGS bünyesindeki uzmanların değerlendirmelerine göre, obruğun oluşumunda ve mevcut dengesizliğinde iki ana faktör öne çıkıyor:

Hidrojeolojik Etkiler:

Obruk tabanında tespit edilen su birikintileri, yeraltı akiferlerinin maden boşluklarıyla etkileşime girdiğine işaret ediyor. Bu durum, zeminin taşıma kapasitesini zayıflatarak "akışkan bir dengesizlik" meydana getiriyor.

Mekanik Gerilme:

Madencilik faaliyetleri sonucu oluşan yeraltı boşluklarının, üzerindeki toprak yükünü taşıyamayarak mekanik kararsızlığa uğraması, dikey yönlü çöküşün temel nedeni olarak görülüyor.

MADENCİLİK FAALİYETLERİ DURDURULDU

Sernageomin yetkilileri, riskli bölgenin tamamen mühürlendiğini ve madencilik faaliyetlerinin süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı. Obruğun genişleme hızını ve sismik etkilerini anlık olarak takip edebilmek amacıyla bölgeye yüksek hassasiyetli sensörler yerleştirildi. Teknik heyet tarafından hazırlanacak nihai raporun ardından, bölgedeki yerleşim yerlerinin güvenliğine dair kesin kararların alınacağı bildirildi.