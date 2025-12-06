Bir zamanlar 100 hanenin neredeyse tamamında süpürge yapılan köyde bugün yalnızca yaklaşık 20 aile bu meslekle geçimini sağlıyor. Üretimin azalmasına rağmen süpürgecilik, köy halkı için ekonomik açıdan önemini koruyor.

Köyde süpürge üretimi yapan vatandaşlardan Fırat, talebin yıllar içinde düşmesine rağmen üretime devam ettiklerini belirterek, "Gelirimiz bu işe bağlı. Köyümüzde haftalık yaklaşık bin süpürge üretiyoruz." dedi.

KÖYLERDEN TEMİN EDİYORLAR

Süpürge otunu çevredeki köylerden temin ettiklerini ifade eden Fırat, ürünlerini toptan olarak satışa sunduklarını belirterek şunları söyledi:

"Niksar'daki pazara götürüyoruz, alıcılar gelip oradan toplu şekilde satın alıyor. Süpürgeleri Malatya’ya, Samsun’a, Sivas’a, doğu illerine ve Türkiye’nin pek çok farklı bölgesine gönderiyoruz. Talep eskisi kadar yoğun değil ama mesleğimiz tamamen de bitmiş değil."

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELERİN YAYGINLAŞMASI TALEBİ DÜŞÜRDÜ

Gökçeoluk köyü muhtarı Mehmet Kaya ise süpürge üretiminin köyde 1953 yılından bu yana sürdürüldüğünü aktardı. Ancak elektrikli süpürgelerin yaygınlaşmasıyla talebin belirgin biçimde düştüğünü vurgulayan Kaya, üretimdeki gerilemenin köyde göçe yol açtığını ifade etti.

Kaya, birçok köylünün artık kış aylarında bölgede yaşamadığını söyleyerek "Süpürgecilik azaldıkça köyde nüfus da azaldı. Yine de gelenek tamamen kaybolmadı; üretim devam ediyor." dedi.