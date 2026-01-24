Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğinde 21 Ocak 2026 tarihinde toplanan Finansal İstikrar Komitesi, bankacılık sektörünün genel görünümünü masaya yatırdı.

Son olarak temmuz ayında alınan karar ile milyonlarca vatandaşın kredi kartı ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) borçlarına yapılandırma imkanı sunan ekonomi yönetimi, tüm düzenlemelere rağmen kredi kartı ve KMH kullanımında yaşanan artış nedeniyle harekete geçti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankaların kredi kartlarında müşterilerin aylık limitinin 4 katına kadar tavan belirleyebilmesi istenirken, KMH hesaplarında ise söz konusu limit aylık gelirin 3 katı olarak kısıtlanmakta. Mevzuatta açıkça belirtilmesine rağmen yıl sonu hedeflerini yakalamak ve büyüme sınırlarına takılmamak isteyen bankalar, duyurdukları peş peşe kampanyalar ile müşterileri KMH limitlerini kullanmaya ya da kredi kartı üzerinden yüklü harcamalar yapmaya teşvik etmekte.

KREDİ KARTI VE KMH LİMİTLERİNE DÜZENLEME GELİYOR

Bu noktada bazı özel bankalar, müşterilere tahsis edilen kredi kartı ve KMH limitlerini mevzuatta 3 ila 4 katı sınır koyulmasına rağmen aylık gelirin 10 katına kadar yükseltmekte.

Finansal okuryazarlığı olmayan vatandaşların borç batağına saplanmasına neden olan bu durum, talep enflasyonunun da fırlamasına yol açmakta. Yapılan toplantıda ekonomi yönetimi, bankaların belirlenen sınırlara uyması için sektör temsilcilerine talimatta bulunma kararı alırken, yapılan uyarının ardından BDDK tarafından yüklü para cezaları ile karşı karşıya kalmak istemeyen bankalar, mevzuata aykırı şekilde artırdığı limitleri hızla düşürme yoluna başvuracak.

Bu durum, standart kredi kartı ve KMH kullanıcılarının limitlerini etkilemese de, aylık gelirinin 5 ila 10 katına kadar limit tahsis edilen müşterilerin kredi kartı ve KMH limitlerinin hızla 'normal' sınıra düşürülmesine neden olacak.