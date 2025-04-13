Tarım ve Orman Bakanlığı, yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi ile bir yandan milyonlarca vatandaşın sağlığına zararlı gıdaları ifşa ederken, bir yandan da gıda sektörüne yönelik yeni kısıtlama kararları almayı sürdürüyor.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, halihazırda tüm marketlerde satışa sunulan ve çoğunlukla içeceklerin üzerinde yer alan 'şekersiz' ifadesine kısıtlama getirildiği duyuruldu. Çok sayıda firmanın ürünlerinde 'tatlandırıcı' kullanmasına karşın ambalajlarda 'şekersiz' ifadelerine yer verdiğine dikkat çeken Bakanlık, mevzuata aykırı ürünlerin 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla satışının yasaklanacağını açıkladı.





TATLANDIRICI KULLANAN 'ŞEKERSİZ' YAZAMAYACAK



Türkiye'de sıklıkla kullanılan kola, meyve suyu, limonata gibi birçok üründe tercih edilen 'şekersiz' ifadesi, yaz aylarından itibaren tarihe karışacak. Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre; etiketlerdeki şekere ilişkin hatalı ve yanlış ifadelerin, obezite ve şeker hastaları ile kalori alımına dikkat eden gruplar başta olmak üzere tüketicileri yanılttığına dikkat çekildi.

MEVZUATA AYKIRI ÜRÜNLER TOPLATILACAK



Üretici firmalara yeni bir hatırlatma mesajı gönderen bakanlık, ilgili kural değişikliği için 1 Ağustos tarihini işaret etti. Bu tarihe kadar firmaların üretim bantlarında gerekli düzenlemeleri tamamlaması gerektiği vurgulanırken, belirtilen tarihten sonra yasaklara aykırı ürünlerin market raflarında yer alması halinde söz konusu ürünlerin üreten ve satışını yapan firmaların cezalandırılacağı açıklandı.