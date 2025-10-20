Türkiye'nin en büyük çay üreticileri arasında yer alan Doğuş Çay, Almanya pazarında satışa sunduğu 'form' sınıfı çaylar ile Almanya Federal Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi'nin radarına takıldı.



Gurbetçiler başta olmak üzere milyonlarca Alman vatandaşının tükettiği çaylar için 'tüketmeyin' çağrısı yapan Alman yetkililer, zararlı olduğu tespit edilen ürünler hakkında toplatma kararı aldı.

4 ÇAYDA KANSEROJEN MADDE TESPİT EDİLDİ



Diyet konseptiyle satışa sunulan 4 farklı form çayında, tüketilmesi yasaklanan 'danthron' maddesinin yer aldığı belirtilirken, söz konusu bileşen ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 'kanserojen maddeler' arasında sınıflandırılıyor.

Söz konusu ürünlerin aynı firma tarafından Türkiye'de de satışa sunulduğu bilinirken, Doğuş Çay'ın Türk ve Alman pazarı için farklı üretim bantları kullanıp kullanmadığı ise henüz bilinmiyor.