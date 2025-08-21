Türkiye’nin ilk teknoloji perakende zincirlerinden biri olan Bimeks, 200’e yakın mağazasıyla uzun yıllar sektörün öncü markaları arasında yer aldı. Ancak 2018’den itibaren mali sıkıntılar yaşayan şirket, mağazalarını teker teker kapatmış, yüzlerce çalışanını işten çıkarmış ve 2021 yılında mahkeme kararıyla iflas etmişti. Şirketle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TOPLANTI İÇİN TARİH NETLEŞTİ

Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. hakkında iflas sürecinde yeni bir adım atıldı. İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi, şirketin iflas içi konkordato toplantısı için gün verdi.

Toplantının 1 Ekim 2025 saat 14.00’te D Blok Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu’nda yapılacağı açıklandı. Alacaklıların sıra cetveline yönelik itirazlarını ilandan itibaren 7 gün içinde yapmaları gerektiği ve toplantıya bizzat ya da vekil aracılığıyla katılabilecekleri duyuruldu.

ALACAKLILAR SIRA CETVELİ İNCELEMEYE AÇILDI

İcra ve İflas Kanunu’nun 206 ve 207. maddeleri uyarınca hazırlanan alacaklılar sıra cetvelinin incelemeye açıldığı belirtildi. Müflis (iflas etmiş) şirketin Hamidiye Mahallesi, Çekmeköy-İstanbul adresinde kayıtlı olduğu bilgisi de ilanda yer aldı.

2019’DA BORSA KOTUNDAN ÇIKARILMIŞTI

1989 yılında Kadıköy Mühürdar’da küçük bir dükkanda kurulan Bimeks, Akgiray ailesi tarafından Türkiye’nin ilk teknoloji perakende şirketi olarak faaliyete başladı. Zamanla ürün yelpazesini genişleten şirket; bilişim teknolojisi, tüketici elektroniği, beyaz eşya ve küçük ev aletleri satışında büyümüştü.

Borsa İstanbul’da işlem gören ilk teknoloji perakende şirketi olan Bimeks, 2013 yılında büyük satın almalara imza atmıştı. Aynı yıl Electro World’ün Türkiye operasyonlarını devralan şirket, daha sonra Fransız Darty’nin 28 mağazasını da bünyesine katmıştı.

Ancak mali yapısı giderek bozulan Bimeks, 2018’den itibaren büyük kayıplar yaşadı ve Mart 2019’da Borsa İstanbul kotundan çıkarılmıştı. Şirketin iflası 2021’de kesinleşmişti.