Bakanlık, 2025-2026 eğitim öğretim yılı tematik takviminde ekim ayını “Afetler ve Dayanıklılık Ayı” olarak belirledi. “Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü” dolayısıyla gerçekleştirilecek tatbikatlar, öğrencilerin afet anında doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak öğrenmelerini hedefliyor.

AFET VE ACİL DURUM KARTI DAĞITILACAK

Etkinlikler kapsamında okullarda afet bilinci ve risk azaltma eğitimlerinin yaygınlaştırılması amacıyla “Afet ve Acil Durum Kartı” hazırlandı. Kartta; ev güvenliği, afet çantası hazırlığı, toplanma noktası belirleme, aile tatbikatı yapma, bölgesel risklere karşı alınacak önlemler gibi konularda öğrenciler ve veliler için kontrol listeleri yer alıyor.

Kartlar, tatbikat sonrası öğrenciler aracılığıyla velilere ulaştırılacak. Ailelerin de evlerinde afet çantası hazırlığı ve toplanma alanı tespiti gibi çalışmalara katılması teşvik edilecek.

BAKAN VELİLERE SESLENDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yayımladığı video mesajında velilere çağrıda bulunarak, “Çocuklarımızın okulda öğrendiklerini evde sizinle paylaşmalarına fırsat verin. Afetlere karşı en büyük gücümüz bilgi, hazırlık ve dayanışmadır” ifadelerini kullandı.

Tekin, okullarda düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin afet bilincini yaşayarak öğrendiğini, ailelerin de bu sürecin bir parçası olması gerektiğini vurguladı.

AFAD VE KIZILAY'DA KATILACAK

Ekim ayı boyunca AFAD, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle afet farkındalığı, ilk yardım, arama-kurtarma ve dayanıklılık temalı etkinlikler düzenlenecek.