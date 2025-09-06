Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce üreticilere bir yıllık geçiş süresi tanınacağı bildirildi. Bu sürecin sonunda, araçlarda gizli veya elektronik kapı kolları yalnızca belirli şartlar altında kullanılabilecek.

GÜVENLİK ÖN PLANDA

Yeni düzenlemenin temel gerekçesi olarak, araç kazaları, elektronik sistem arızaları, aşırı soğuk hava koşulları ve yangın gibi olağan dışı durumlarda gizli kapı kollarının devre dışı kalma riski gösteriliyor. Geleneksel mekanik kapı kollarına dönüşün, özellikle kurtarma operasyonlarında hayat kurtarıcı bir önlem olabileceği vurgulanıyor.

Taslağa göre, eğer araçta modern, gizli kapı kolu sistemi kullanılacaksa bile, zorunlu olarak bir mekanik yedekleme sistemi de bulunacak. Ayrıca araç kapılarının otomatik açılmasıyla ilgili yeni güvenlik kriterlerinin de tanımlanacağı bildirildi.

TASARIM VE FONKSİYON ÇATIŞMASI

Elektrikli araç üreticilerinin sıklıkla tercih ettiği elektronik veya gövdeyle bütünleşik gizli kapı kolları, estetik ve aerodinamik avantajlar sunması nedeniyle sektörde yaygınlaşmıştı. Ancak bu sistemler, bazı kullanıcılar ve uzmanlar tarafından özellikle batarya arızası, donma, mekanik tıkanma gibi nedenlerle erişim zorlukları doğurması yönüyle eleştiriliyordu.

YENİ STANDARTLAR YOLDA

Çin, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olarak bu düzenlemeyle yalnızca iç pazarını değil, küresel otomotiv üreticilerini de etkileme potansiyeline sahip. Elektrikli araç geliştiricilerinin bu düzenlemeye nasıl uyum sağlayacağı ve tasarım-fonksiyon dengesini nasıl kuracağı, şimdiden sektör uzmanlarının merakla izlediği bir konu haline geldi.

KÜRESEL ETKİLER BEKLENİYOR

Uzmanlara göre Çin’in bu adımı, benzer güvenlik ve düzenleyici endişeler taşıyan Avrupa ve ABD gibi pazarlarda da emsal oluşturabilir. Özellikle Tesla ve NIO gibi markaların, mevcut tasarımlarını bu düzenlemeye göre nasıl yeniden şekillendireceği ise dikkatle takip ediliyor.