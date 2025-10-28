Dünyada oldukça nadir bulunan pembe elmaslar, mücevher dünyasında her zaman büyük heyecan yaratıyor. Ancak Botsvana’daki Karowe Madeni’nde ortaya çıkarılan son keşif, tüm rekorları kırmaya aday.

Madende çıkarılan 37.41 karatlık (yaklaşık 7,5 gram) dev elmas, hem büyüklüğü hem de olağanüstü renk geçişiyle tarihin en değerli taşlarından biri olma potansiyeline sahip.

BİR TARAFI PEMBE BİR TARAFI RENKSİZ

Yaklaşık 2,5 santimetre uzunluğundaki elmas, ikiye bölünmüş gibi görünen yapısıyla dikkat çekiyor. Taşın bir kısmı soluk pembe, diğer kısmı ise tamamen renksiz. Bu keskin renk farkı, elması jeolojik açıdan benzersiz kılıyor.

Uzmanlar, taşın bu eşsiz yapısının, yüz milyonlarca yıl süren doğal deformasyon sürecinden kaynaklandığını belirtti.

“EN ÖNEMLİ PEMBE ELMAS OLABİLİR”

Taşın kesim ve analiz sürecini üstlenen HB Antwerp şirketinin kurucu ortağı Oded Mansori, “Bu elmas, şimdiye kadar cilalanmış en önemli pembe taşlardan biri olabilir. Rengi, Karowe Madeni’nin jeolojik zenginliğinin bir göstergesi” ifadelerini kullandı. Elmasın değeri henüz açıklanmadı ancak uzmanlar, dünyanın en yüksek fiyatlı mücevherlerinden biri olabileceğine dikkat çekti.

TARİHİN DÖNÜM NOKTASI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Karowe Madeni, son yıllarda da dünyanın en büyük elmaslarını çıkararak adını duyurmuştu. Şimdi bu yeni pembe elmas, hem boyutu hem de nadir rengiyle mücevher tarihinde bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Elmas şu anda Belçika’nın Antwerp kentinde bulunuyor ve özel bir laboratuvarda değerlendiriliyor. Kesim ve sertifikalandırma işlemleri tamamlandıktan sonra açık artırmayla satışa çıkması bekleniyor.